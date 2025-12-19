Puente de Villa Magna será con inversión conjunta

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que el proyecto del puente vehicular de Villa Magna se desarrollará de manera coordinada entre el gobierno municipal y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) del Gobierno del Estado, con miras a que la obra pueda ejecutarse en el año 2026.

El funcionario explicó que actualmente existe una participación conjunta entre ambas instancias, ya que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno del Estado cuentan con proyectos propios, los cuales serán conjugados para presentar una propuesta integral que permita mejorar la movilidad en esta zona de la ciudad. Subrayó que el objetivo es que la obra resulte benéfica no solo para el sector norponiente, sino para toda la capital potosina.

Detalló que la inversión proyectada contempla una aportación de 300 millones de pesos por parte del municipio y 300 millones de pesos del Gobierno del Estado, lo que permitirá desarrollar una infraestructura de mayor capacidad y responder a las necesidades actuales y futuras de movilidad vehicular en la zona de Villa Magna.

En cuanto a las características de la propuesta municipal, el titular de Obras Públicas señaló que el planteamiento original consiste en la construcción de un puente elevado con dos carriles de circulación por sentido, es decir, dos de ida y dos de vuelta, con la finalidad de desahogar de manera más eficiente el tránsito vehicular.

Indicó que si bien no se cuenta de momento con la cifra exacta de vehículos que transitan diariamente por este punto, el Ayuntamiento ya dispone de estudios técnicos y de afluencia vehicular que respaldan la viabilidad del proyecto. Precisó que dichos estudios fueron revisados y actualizados para sustentar la propuesta final.

Finalmente, recordó que en una primera etapa se había contemplado un puente con un carril por sentido; sin embargo, tras realizar un análisis más amplio que consideró la conexión con la salida al Periférico y el entronque hacia el Río Santiago, se determinó incrementar la capacidad del proyecto, lo que dio pie a la propuesta de un puente de dos carriles por sentido para atender de mejor manera la presión vehicular en la zona.