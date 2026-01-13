PVEM no necesita "leyes a modo", dice Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no necesita reformas electorales "a modo" para ganar la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 y afirmó que su partido triunfará en la contienda "con hombres, con mujeres, con quien sea", al reiterar la fortaleza de sus perfiles políticos.

Luego de confirmar el veto a la reforma electoral local que garantizaba la participación exclusivamente de mujeres en la elección por la gubernatura de 2027, el mandatario subrayó que el PVEM cuenta con cuadros suficientes para competir en igualdad de condiciones, sin depender de disposiciones legales que limiten o condicionen la participación de otros actores.

"He sido claro desde el principio, el Partido Verde como partido no necesita ninguna ley. Tenemos excelentes perfiles y vamos a ganar la contienda", sostuvo, al rechazar los señalamientos que calificaron la iniciativa como una supuesta "Ley gobernadora".

Gallardo Cardona explicó que el veto ya fue enviado y que la reforma será devuelta al Congreso del Estado para su revisión. Señaló que el objetivo es evitar que se vulneren los derechos de participación política de cualquier actor o género y construir una reforma electoral que atienda el interés general.

"Queremos que el Congreso del Estado la vuelva a revisar y vea que no se viole la garantía de participar de ningún actor político y mucho menos de ningún género. Todo debe quedar en una sola causa, que es buscar una reforma electoral que le cumpla a todos los potosinos", expresó.

El gobernador criticó que actores políticos opositores intentaron presentar la iniciativa como una ley diseñada para favorecer a su partido, versión que queda desmentida con la aplicación del veto y el regreso del proyecto al Poder Legislativo para un nuevo análisis.