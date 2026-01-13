Por dudas legales, RGC frena Ley gobernadora
El gobernador anuncia veto a la iniciativa por falta de certeza en su constitucionalidad
A menos de un mes de que el Congreso estatal aprobara la "Ley Gobernadora", la reforma electoral que garantizaba la participación exclusivamente de mujeres en la elección por la gubernatura en 2027, el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona anunció que vetaría la modificación legislativa para evitar la vulneración de derechos constitucionales de quien aspire al cargo, pues la reforma presenta "serias dudas de constitucionalidad".
A través de un video y un comunicado difundidos la tarde de ayer, Gallardo Cardona indicó que ejerció su derecho de veto, garantizado en la fracción II del artículo 80 de la Constitución estatal, y devolverá la iniciativa al Congreso, donde fue aprobada el pasado 14 de diciembre, "con el objetivo de que se analice y se discuta a fondo la reforma".
La iniciativa fue presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y obligaría a todos los partidos políticos a postular solo mujeres en la próxima elección por la gubernatura.
Además de devolverla al Congreso, Gallardo Cardona dijo que solicitó al Ceepac replantear la iniciativa, abriéndola a la discusión pública y especializada para fortalecer la igualdad de género "sin generar controversias legales".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Justificó su decisión señalando que tiene la obligación constitucional de revisar a fondo las leyes que se aprueban y encontró que "como está planteada, dicha iniciativa presenta serias dudas de constitucionalidad".
El comunicado señala que, con esta decisión, el mandatario "echa por tierra las especulaciones vertidas en el sentido de que la reforma tenía beneficiarios precisos".
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Veta Gallardo la Ley Gobernadora
Redacción
El Ejecutivo estatal decidió no promulgar la reforma electoral que obligaba a postular solo mujeres a la gubernatura en 2027.
Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP
Pulso Online
El Gobierno Estatal de San Luis Potosí brinda apoyo económico a la UASLP mediante un préstamo de 100 millones de pesos