Por dudas legales, RGC frena Ley gobernadora

A menos de un mes de que el Congreso estatal aprobara la "Ley Gobernadora", la reforma electoral que garantizaba la participación exclusivamente de mujeres en la elección por la gubernatura en 2027, el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona anunció que vetaría la modificación legislativa para evitar la vulneración de derechos constitucionales de quien aspire al cargo, pues la reforma presenta "serias dudas de constitucionalidad".

A través de un video y un comunicado difundidos la tarde de ayer, Gallardo Cardona indicó que ejerció su derecho de veto, garantizado en la fracción II del artículo 80 de la Constitución estatal, y devolverá la iniciativa al Congreso, donde fue aprobada el pasado 14 de diciembre, "con el objetivo de que se analice y se discuta a fondo la reforma".

La iniciativa fue presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y obligaría a todos los partidos políticos a postular solo mujeres en la próxima elección por la gubernatura.

Además de devolverla al Congreso, Gallardo Cardona dijo que solicitó al Ceepac replantear la iniciativa, abriéndola a la discusión pública y especializada para fortalecer la igualdad de género "sin generar controversias legales".

Justificó su decisión señalando que tiene la obligación constitucional de revisar a fondo las leyes que se aprueban y encontró que "como está planteada, dicha iniciativa presenta serias dudas de constitucionalidad".

El comunicado señala que, con esta decisión, el mandatario "echa por tierra las especulaciones vertidas en el sentido de que la reforma tenía beneficiarios precisos".