PVEM puede solo, pero está abierto a alianzas: Serrano

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, afirmó que su partido tiene la fortaleza suficiente para competir y ganar un proceso electoral sin necesidad de alianzas, y advirtió que ninguna fuerza política debe asumirse como "la última Coca-Cola en el desierto".

Las declaraciones se dan luego de que el dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, señalara que no necesariamente tendrían que ir en alianza con Morena. Serrano sostuvo que el parámetro para medir la fuerza electoral no son las encuestas, sino el resultado de la última elección, y recordó que en la contienda al Senado el Partido Verde superó "por mucho" a la segunda fuerza. "No hay mucho que discutir, fue un resultado contundente", afirmó.

En ese contexto, señaló que aun cuando un partido acredite fortaleza electoral, no debe actuar con soberbia. "Lo peor que puede pasar es que, acreditando tu fortaleza electoral y sabiéndote que no es tan necesario el acompañamiento de otras fuerzas, de una forma soberbia, te presentes como la última Coca-Cola en el desierto", expresó.

LEA TAMBIÉN El PVEM descarta alianza para el 2027 El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, aseguró que su partido respeta la postura de Morena, respecto a la eventual postulación de la senadora Rut...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que el gobernador del estado, ha mantenido apertura para construir alianzas amplias con distintas fuerzas políticas, con el objetivo de compartir el ejercicio del poder e incorporar otras ideologías en la definición de políticas públicas. Agregó que el PVEM puede competir con sus propias siglas, pero está dispuesto a acompañarse de partidos que coincidan con su plataforma electoral y de gobierno.

Respecto a la reforma electoral federal, el legislador señaló que no necesariamente definirá la ruta de alianzas en el estado. Precisó que la propuesta contempla una reducción de 25 por ciento en recursos para partidos políticos e instancias electorales, y planteó que, si disminuyen las prerrogativas, también deberían ajustarse los requisitos para conservar el registro. "Si me reduces 25 por ciento de recursos, bájame el porcentaje que necesito para validarme como partido político. En lugar de 3 por ciento, bájame a 1.5", expuso.