logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Queda en obra negra edificio de la Fiscalía en La Pila

Por Rubén Pacheco

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A

Aunque en el edificio que se construyó parcialmente en la delegación de La Pila, la fachada luce el nombre de la institución, este nunca se entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE), informó María Manuela García Cázares, titular de dicha entidad de procuración de justicia.

El inmueble ubicado en las inmediaciones del centro penitenciario capitalino luce en obra negra, con el nombre completo de la FGE en la entrada del lugar, inclusive detrás de él se adecúan lotes del programa estatal “Tu casa, tu apoyo”.

La fiscal general precisó que, al no existir ninguna formalidad de entrega de las instalaciones públicas, no existe intención alguna de que toda la estructura actual busque mudarse a dicho espacio.

Sentenció que no hay pretensión de cambiar de lugar de trabajo, dado que la ubicación actual en Eje Vial Ponciano Arriaga es ideal por la cercanía con la población, sobre todo, localizada en una zona muy céntrica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, refirió que, si bien la obra fue financiada con recursos procedentes del Gobierno del Estado o de la federación, la misma no pertenece al patrimonio de la Fiscalía General del Estado.

La declaración de García Cázares contrasta con lo dicho por el exfiscal José Luis Ruiz Contreras, quien el 1 de octubre del 2022 declaró que existen varios pendientes por los cuales la Fiscalía no se puede trasladar a dicho inmueble, tales como falta de acceso a internet por no tener fibra óptica, así como agua potable y drenaje.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Matehuala buscará ampliar su presupuesto
Matehuala buscará ampliar su presupuesto

Matehuala buscará ampliar su presupuesto

SLP

Ana Paula Vázquez

Hoy domingo habrá marcha por la paz en Pozos
Hoy domingo habrá marcha por la paz en Pozos

Hoy domingo habrá marcha por la paz en Pozos

SLP

Leonel Mora

Aumentan delitos de funcionarios
Aumentan delitos de funcionarios

Aumentan delitos de funcionarios

SLP

Rubén Pacheco

En agosto se elevaron 26 por ciento las querellas de servidores públicos en San Luis

Saquean carro en plena avenida Mariano Arista
Saquean carro en plena avenida Mariano Arista

Saquean carro en plena avenida Mariano Arista

SLP

Samuel Moreno