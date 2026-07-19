Quedan fuera de la UPSLP 580 aspirantes
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No solo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) padece el fenómeno de no admisión de aspirantes, pues del total de solicitantes a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), el 32 por ciento no logró acceder a dicha casa de estudios.
Así lo informó Néstor Eduardo Garza Álvarez, rector de la UPSLP, quien complementó que históricamente, la institución admite mil 500 estudiantes de bachillerato, pero para este 2026 la matrícula aumentó a mil 820 ingresos, es decir, un crecimiento del 21 por ciento.
Describió que, en el reciente proceso de admisión presentaron examen alrededor de 2 mil 400 estudiantes, es decir, 580 resultaron no admitidos, equivalente a un porcentaje del 32 por ciento.
Reveló que, si bien entre el 20 y 25 por ciento del universo de estudiantes solicitantes aprobaron el examen de evaluación, un porcentaje de ellos, no encontraron un lugar en la entidad universitaria.
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"Seguimos desafortunadamente negando espacios a chicos que merecen estar estudiando. El promedio de nuestro examen de ingreso para este proceso de ingreso fue de 7.2 (...) y eso no es justo", lamentó.
Refirió que el reciente anunció de la construcción de una torre no solo implicará tener la disponibilidad de100 aulas nuevas, sino la posibilidad de ofertar programas mixtos, a fin de generar una dualidad de funciones y de aprovechamiento.
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