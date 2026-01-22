¿Quién es Aranzazú Puente, la diputada que renunció al PAN?

María Aranzazú Puente Bustindui es diputada local por el Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Llegó al cargo por mayoría relativa y formó parte de la bancada panista durante la actual Legislatura.

Desde 2024, su actuación legislativa comenzó a mostrar distanciamientos con la línea política del PAN. En diciembre de ese año, la dirigencia estatal del partido la cuestionó públicamente por no respaldar la Ley de Ingresos del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, al votar en contra de la propuesta municipal, pese a que el Comité Directivo Estatal había solicitado el apoyo de la bancada.

A principios de 2025, Puente cuestionó el proceso interno para la elección de la dirigencia estatal del PAN, al denunciar irregularidades, incluso después de que el Tribunal Estatal Electoral ordenó reponer el procedimiento.

En septiembre de 2025, denunció exclusión dentro del Grupo Parlamentario del PAN, al afirmar que desde marzo no era considerada en reuniones clave ni en la definición de la agenda legislativa, versión que fue directamente desmentida por el coordinador de la bancada, quien la acusó de no acudir a los llamados. Un mes después, en octubre, señaló que no se le compartió la agenda legislativa del segundo año de trabajo del Congreso y, posteriormente, negó versiones sobre una posible salida del partido, pese a que ya se reconocían diferencias internas.

En el trabajo parlamentario, en diversas votaciones se apartó de la postura de su bancada, incluido el debate de la Ley Gobernadora, una de las iniciativas más controvertidas del periodo y contraria a la posición histórica que el PAN había sostenido en ese tema.

De acuerdo con la más reciente medición de Congreso Calificado, Aránzazu Puente se ubicó en la posición 16 de 27 diputadas y diputados, conforme a indicadores de desempeño y productividad legislativa.

En enero de 2026, como presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo, respaldó públicamente la estrategia del Gobierno del Estado en materia de seguridad, tras ataques a autobuses turísticos en la Huasteca potosina, al calificarlos como hechos aislados, en un contexto de señalamientos por inseguridad en esa región.

Ese conjunto de votaciones no alineadas, posturas públicas diferenciadas y señalamientos internos antecede a la renuncia que anunció este día, con la que rompe formalmente con el partido bajo cuyas siglas obtuvo el cargo, en un escenario que ha sido interpretado como una ruptura con la ideología y la disciplina partidista que el PAN suele reivindicar.