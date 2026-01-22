Aurelio Casillas regresa a "El señor de los cielos", temporada 10

logo pulso
Por El Universal

Enero 22, 2026 11:26 a.m.
A
Aurelio Casillas regresará a la décima temporada de "El señor de los cielos", así lo confirmó el actor Rafael Amaya en un video, lo que ha emocionado a los fans tanto de la historia como a los fieles seguidores del actor mexicano.
La historia de Telemundo está inspirada en el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes; Amaya estuvo presente poco más de una década, desde la temporada uno que fue estrenada en 2013, hasta la temporada 9, en 2024.
"Así como lo oyen...Rafael Amaya regresa a las pantallas de Telemundo como Aurelio Casillas en la décima temporada de #ESDLCX ¡ARRE!", se lee en el anuncio que acompaña el video.
El rol de Amaya como Aurelio Casillas lo catapultó a la fama internacional, lo consolidó como estrella de "narcoseries" con ratings récord para Telemundo; el actor enfrentó adicciones y problemas de salud que lo obligaron a pausar grabaciones antes de la temporada 8.
Sin embargo, volvió para cerrar la temporada 9 con un adiós emotivo, y aunque la historia de la familia Casillas continuó con "Dinastía Casillas", Aurelio siempre se extrañó.

