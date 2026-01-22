Aurelio Casillas regresa a "El señor de los cielos", temporada 10

Aurelio Casillas regresará a la décima temporada de "El señor de los cielos", así lo confirmó el actor Rafael Amaya en un video, lo que ha emocionado a los fans tanto de la historia como a los fieles seguidores del actor mexicano.

La historia de Telemundo está inspirada en el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes; Amaya estuvo presente poco más de una década, desde la temporada uno que fue estrenada en 2013, hasta la temporada 9, en 2024.

"Así como lo oyen...Rafael Amaya regresa a las pantallas de Telemundo como Aurelio Casillas en la décima temporada de #ESDLCX ¡ARRE!", se lee en el anuncio que acompaña el video.

El rol de Amaya como Aurelio Casillas lo catapultó a la fama internacional, lo consolidó como estrella de "narcoseries" con ratings récord para Telemundo; el actor enfrentó adicciones y problemas de salud que lo obligaron a pausar grabaciones antes de la temporada 8.

Sin embargo, volvió para cerrar la temporada 9 con un adiós emotivo, y aunque la historia de la familia Casillas continuó con "Dinastía Casillas", Aurelio siempre se extrañó.

LEA TAMBIÉN Rafael Amaya vivió su época más oscura de la mano de Aurelio Casillas Fue el proyecto con el que se dio a conocer internacionalmente