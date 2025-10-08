"¿Quién lo calificó para calificarnos?", cuestiona Serrano tras ser "reprobado"

El diputado Héctor Serrano, cuyo desempeño como legislador fue "reprobado" en la más reciente edición de la iniciativa ciudadana Congreso Calificado, consideró que dicha evaluación es de poca importancia porque "viene de alguien que no sé yo quién lo calificó para que nos calificara", en referencia a José Mario de la Garza.

Explicó que hay muchos criterios para evaluar a las y los legisladores que Congreso Calificado nunca ha tomado en cuenta.

Dijo que él, como diputado, no acredita ni valida la calificación recibida e, incluso, afirmó que quien emite la evaluación tiene un interés personal o quizás político en hacerlo.

Comentó que el trabajo del Congreso del Estado y de sus integrantes está bajo el escrutinio de la sociedad a través de los medios de comunicación y de los propios medios publicitarios del Congreso, por lo que la opinión general es lo que realmente importa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Serrano Cortés dejó en claro su postura frente a lo que publica la iniciativa de Congreso Calificado, la cual, dijo, no variará frente a las ediciones posteriores del sistema de calificación.