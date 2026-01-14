Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos

En medio de lo que consideran es un "difícil panorama financiero" para las universidades públicas del país en 2026, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí informó que han comenzado las mesas de negociación salarial con el Sindicato Administrativo (SAUASLP), con el objetivo de alcanzar un acuerdo benéfico para esta comunidad de la máxima casa de estudios de la entidad.

La primera reunión fue encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, acompañado por el secretario general del SAUASLP, Gerardo de Jesús Rivera Müller. También estuvo la abogada general, Urenda Queletzú Navarro Sánchez y el secretario general Federico Arturo Garza Herrera.

Entre los temas relevantes, informó la UASLP, se incluyó el incremento salarial solicitado por el sindicato administrativo. De acuerdo con información recabada, el SAUASLP está solicitando un alza salarial del 7 por ciento, mismo que rebasa las proyecciones, incluso, de las universidades en el país.

Durante el encuentro se acordó llevar a cabo sesiones y establecer un calendario de trabajo para la revisión y modificación de cláusulas del contrato colectivo, la actualización de tabuladores e incentivos, así como el análisis de implementos de trabajo.

En su intervención, Zermeño Guerra señaló que no se ha logrado emparejar el convenio Federación-Estado, situación que solo se ha concretado en alrededor de ocho universidades del país.

Indicó que la UASLP es la tercera institución con menor aportación estatal, hecho del conocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"Estamos en pláticas con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y, junto con otros rectores, abordaremos este jueves 15 de enero el tema del financiamiento para las instituciones de educación superior", afirmó.

Aseguró que, en la medida de las posibilidades, se garantizarán acuerdos que beneficien al trabajador universitario, con el propósito de alcanzar el tope máximo.

UNIVERSIDADES PIDEN RECURSOS EXTRAS

Ayer mismo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) expresó que "es complejo el panorama financiero que enfrentan las universidades públicas del país, dado que el incremento del 1.79% para las universidades estatales y 3% para las federales, aprobado por la Cámara de Diputados en el presupuesto federal 2026, resulta insuficiente para atender las funciones sustantivas las instituciones educativas y cumplir con la meta de cobertura planteada por el gobierno federal".

Advierten que "dicho incremento quedará prácticamente rebasado frente a la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda de 3.5% y al deflactor del PIB de 4.8%, previstos para este año. Queremos expresar que el presupuesto federal para educación superior se encuentra en uno de los niveles más bajos desde 2018, situación financiera que se ha agravado en los últimos dos años", dice un comunicado.

La Anuies sostiene que el principal problema es el impacto inflacionario que cada año ha resultado ser mayor al incremento otorgado, por lo que el déficit presupuestal que se ha acumulado desde 2018 ya alcanza los 50 mil 400 millones de pesos, de los cuales 42 mil 600 millones de pesos, corresponden sólo a las universidades públicas estatales, de apoyo solidario e interculturales.

El presupuesto asignado, advierte, tampoco contempla una política salarial para las universidades públicas, la cual, se estima que podría alcanzar un aumento promedio del 4% en las negociaciones contractuales, más 2% en prestaciones para trabajadores académicos y administrativos.

"El hecho de no incluir la política salarial en el presupuesto anual de las Universidades se ha normalizado en los últimos años, obligando a las autoridades universitarias a realizar solicitudes extraordinarias de incremento al presupuesto, ante el riesgo de no pagar salarios y aguinaldos", indicó.