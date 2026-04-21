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Reabren todas las vialidades en la capital

Equipos municipales realizaron la limpieza en varias arteria afectadas desde ayer

Por Pulso Online

Abril 21, 2026 03:51 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital actualizó la información sobre las vialidades de la ciudad. 

Indicó que hace unos minutos se liberó en su totalidad la circulación vehicular en bulevar Jacobo Payán (Río Españita) y se realizó la limpieza en otras arterias.

"Al momento, no hay ningún cierre vial por lluvias. Maneja con precaución", recomendó. 

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