Reabren todas las vialidades en la capital

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital actualizó la información sobre las vialidades de la ciudad.

Indicó que hace unos minutos se liberó en su totalidad la circulación vehicular en bulevar Jacobo Payán (Río Españita) y se realizó la limpieza en otras arterias.

"Al momento, no hay ningún cierre vial por lluvias. Maneja con precaución", recomendó.

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