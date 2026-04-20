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Actualizan reporte de cierres y encharcamientos en la capital

Al momento, el único cierre total es el bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita)

Por Pulso Online

Abril 20, 2026 09:45 a.m.
A
Actualizan reporte de cierres y encharcamientos en la capital

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) actualizó su reporte vial de este lunes, tras las lluvias que se registraron desde el domingo.

Al momento, el único cierre vial por lluvias e bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita).

Hay carga vehicular en vialidades como Salvador Nava, distribuidor Juárez, Carr. 57, av. Universidad e inmediaciones de la Alameda.

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