Reafirma Galindo continuidad de obra en El Saucito

El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que el proyecto de obra en El Saucito continúa firme, pese a la información reciente difundida por el Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sobre posibles riesgos geológicos en la zona.

El edil afirmó que, hasta el momento, no existe ninguna instrucción para frenar el desarrollo y que los trabajos se mantienen en pie.

Explicó que actualmente se avanza en dos frentes. El primero es el técnico–constructivo, enfocado en revisar a detalle las condiciones del subsuelo para garantizar que la obra pueda realizarse con plena seguridad.

En este proceso participarán especialistas tanto de la UASLP como del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICyT), quienes, a sugerencia de ambas instituciones, integrarán un equipo conjunto para emitir una valoración científica sólida.

Galindo Ceballos destacó que los propios expertos han señalado que la ingeniería moderna permite resolver prácticamente cualquier reto técnico, incluso construcciones de alta complejidad.

Reconoció que las soluciones podrían implicar mayores costos, pero subrayó que la prioridad es asegurar la viabilidad del proyecto y proteger el patrimonio histórico del lugar, particularmente la iglesia y la capilla del Saucito.

El segundo frente de trabajo, indicó, es el diálogo con vecinos, comerciantes y autoridades eclesiásticas de la zona. El alcalde sostuvo que las conversaciones han avanzado de manera positiva y que el objetivo es alcanzar un nivel de convencimiento social acompañado del respaldo técnico necesario para continuar con el proceso.

En ese sentido, precisó que se está a la espera de que los especialistas determinen de manera definitiva que la obra puede ejecutarse en condiciones seguras, lo que permitirá posteriormente lanzar la licitación correspondiente.

Respecto a la fecha de inicio, el presidente municipal aclaró que la obra sí se llevará a cabo, aunque no se ha establecido un calendario preciso debido a su complejidad. Añadió que también se esperará a que concluyan las tradicionales fiestas del Saucito, en respeto a las celebraciones religiosas y comunitarias.

Finalmente, el alcalde reiteró su confianza en que el proyecto saldrá adelante, al asegurar que hasta ahora hay "buenas noticias" y que el compromiso del Ayuntamiento es concretar la obra garantizando seguridad técnica, diálogo social y protección del patrimonio histórico.

SEDUVOP DESCARTA RIESGOS

No existen riesgos de que las fallas geológicas existentes en la zona, afecten la construcción del paso vehicular a desnivel, ubicado a un costado del santuario del Señor del Saucito, afirmó Leticia Vargas Tinajero, titular de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Recientemente, se informó que un peritaje antropológico realizado y dado a conocer desde julio del 2023 advirtió los riesgos sociales, culturales y estructurales de edificar el proyecto de movilidad vehicular. Además, la UASLP advirtió posibles afectaciones por fallas geológicas.

La funcionaria estatal refirió que el planteamiento ejecutivo ya está concluido por parte del ayuntamiento de San Luis Potosí.

Aunado a ello, reveló que la Seduvop también realizó un estudio para conocer las condiciones geológicas donde se llevará a cabo la intervención de la infraestructura vehicular.

"Las fallas que pasan por ahí no van afectar al desnivel que pase por ahí", aseveró la funcionaria estatal.