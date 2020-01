Reaparece "El Mijis" y minimiza resultados del debate

En un mensaje en su perfil de Twitter, "El Mijis" mencionó que se desconectó de las redes sociales para pasar tiempo con su familia.

"Al chile banda, me desconecté un rato para diafrutar (sic) a mi familia. He visto muchos comentarios culeros sobre el debate y otros no tanto; no pasa nada. A veces se gana más perdiendo. Las palabras no son más que palabras", escribió el legislador potosino.

Enseguida, deseó un año "lleno de bendiciones" a sus seguidores. La publicación se realizó a las 8:40 de la noche de ayer domingo.

En su mensaje, el diputado local no ahondó sobre la veracidad de su afirmación de que se retirará de la política una vez que concluya su labor en el Congreso del Estado, intención que expresó el pasado 28 de diciembre, Día de los Inocentes.

Otro tema pendiente con "El Mijis" es conocer si ya fue notificado de una denuncia en su contra por presuntas agresiones a una actuaria del Poder Judicial, a la cual impidió una acción legal de desalojo en mayo del año pasado, acto que afectaba a supuestos familiares del congresista.

Este lunes, el diputado Pedro César Carrizales Becerra reapareció en redes sociales para expresar despreocupación por los resultados del debate con el tuitero "Tumbaburros" y desear a "la banda" un año lleno de bendiciones.