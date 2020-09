Rechaza SGS alza en el agua

Como integrante de la Junta de Gobierno del Interapas, la presidenta de la Comisión de Agua Potable del Cabildo de Soledad, la regidora Gabriela Oviedo Solano, señaló que no permitirán el incremento a las tarifas del servicio de agua potable.

Persiste una inoperancia, deficiente y hasta nula prestación del servicio en colonias, lo que se palpa con la constante queja de usuarios a los que además no se les brinda una atención ni se da respuesta a sus inquietudes, agregó.

"Como portavoz de la ciudadanía no puedo avalar una situación como esta por diversas circunstancias, primeramente ya se les otorgó hace no más de un año el incremento con lo cual el servicio sería mejor y más eficiente lo cual no ha sucedido", expresó.

Señaló que en el municipio de Soledad se continúan presentando constantes quejas de los usuarios por falta de agua, drenajes colapsados, registros abiertos y cuotas excesivas en los recibos, sólo por mencionar algunas, aunado a que la ciudadanía está golpeada económicamente debido a la situación actual de la pandemia.