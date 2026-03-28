logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Fotogalería

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechazan diputados iniciativa para abrir designación en el TEJA

La diputada Gabriela Torres López denunció que el rechazo estuvo motivado por votos previos en contra de su bloque político.

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 28, 2026 01:23 p.m.
A
Rechazan diputados iniciativa para abrir designación en el TEJA

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado rechazó una iniciativa que proponía establecer un procedimiento público y regulado para la designación del titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

La propuesta, presentada por la diputada de Morena, Gabriela Torres López, planteaba incorporar convocatorias abiertas, etapas de evaluación, requisitos de elegibilidad y entrevistas a aspirantes, con el objetivo de definir reglas claras en el proceso de nombramiento, actualmente no contemplado en la legislación.

De acuerdo con el dictamen elaborado previamente, la iniciativa era procedente en términos técnicos y jurídicos, además de que atendía un vacío legal y advertía riesgos de falta de transparencia e incertidumbre jurídica al no existir criterios ni mecanismos de publicidad en el proceso.

Pese a estos elementos, la iniciativa fue rechazada por mayoría con votos del Partido Verde y del PT, mientras que un legislador de Morena se abstuvo. Durante la discusión, la promovente señaló que la justificación expresada por integrantes de la comisión estuvo relacionada con votaciones previas en contra de propuestas del mismo bloque.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

TEJA: no ha ingresado expediente por omisiones en el antro Rich

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa indaga omisiones en accidente mortal

"No tenemos establecido qué sucede cuando esto pasa, es decir si se votó en contra de un dictamen que era el procedente que tenemos que hacer como comisión (...) Los argumentos de la comisión fueron que yo he votado en otros dictámenes en contra y esto fue la motivación del por qué se vota en contra de que un potosino o una potosina puedan ocupar el órgano interno de control del tribunal administrativo", declaró la legisladora morenista.

Tras la votación, el área técnica indicó que deberá elaborarse un nuevo dictamen en sentido improcedente para formalizar el rechazo. El Órgano Interno de Control es responsable de vigilar recursos públicos e investigar responsabilidades administrativas dentro del tribunal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rechazan diputados iniciativa para abrir designación en el TEJA
Rechazan diputados iniciativa para abrir designación en el TEJA

Rechazan diputados iniciativa para abrir designación en el TEJA

SLP

Ana Paula Vázquez

La diputada Gabriela Torres López denunció que el rechazo estuvo motivado por votos previos en contra de su bloque político.

Entérate | Cerrarán calles en Soledad por Carrera de la Enchilada
Entérate | Cerrarán calles en Soledad por Carrera de la Enchilada

Entérate | Cerrarán calles en Soledad por "Carrera de la Enchilada"

SLP

Flor Martínez

Se habilitarán rutas alternas para minimizar afectaciones en el Centro Histórico de Soledad.

Difícil, proceder legalmente contra vandalismo: Azuara
Difícil, proceder legalmente contra vandalismo: Azuara

Difícil, proceder legalmente contra vandalismo: Azuara

SLP

Rolando Morales

Explicó que las denuncias dependen de que exista un probable responsable o alguien plenamente identificado

¿Cómo prevenir incendios en casa si te vas en Semana Santa?
¿Cómo prevenir incendios en casa si te vas en Semana Santa?

¿Cómo prevenir incendios en casa si te vas en Semana Santa?

SLP

Samuel Moreno

Bomberos de SLP destacan la importancia de revisar instalaciones y desconectar dispositivos antes de salir