Rechazan edificio vecinos de Lomas

Temen que los servicios básicos resulten insuficientes

Por Rolando Morales

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Rechazan edificio vecinos de Lomas

Vecinos de las colonias Lomas Tercera y Cuarta Sección manifestaron su rechazo a la autorización otorgada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí para la construcción de un edificio de nueve niveles con 33 departamentos y tres locales comerciales en una zona que, aseguran, está establecida como suelo residencial en sus escrituras.

Rechazo vecinal y lineamientos incumplidos

De acuerdo con los inconformes, el municipio aprobó la licencia pese a que el área fue considerada históricamente como habitacional 2H y, aunque el Plan Municipal de Desarrollo 2021 contempla la posibilidad de cambio a 2HB, este debe cumplir lineamientos estrictos y contar con la aceptación de los vecinos, lo cual afirman no ocurrió.

Problemas en servicios y red de drenaje

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Señalaron que actualmente la colonia enfrenta problemas de estacionamiento, cortes frecuentes de agua y fallas en el suministro eléctrico, con transformadores que "truenan" de manera constante. A esto se suma una red de drenaje con más de 40 años de antigüedad que, advierten, no soportaría la carga adicional de 33 nuevos departamentos y locales comerciales.

Recordaron que en agosto del año pasado se registró un caso grave de contaminación de agua potable con drenaje en la zona, donde el líquido salía con heces fecales, situación que incluso derivó en hospitalizaciones. Además, mencionaron que en el inicio de Lomas Tercera ya se construyó un edificio cuya operación provocó el colapso de la red sanitaria.

Solicitud de información y respuesta municipal

Los vecinos indicaron que acudieron a la Unidad Administrativa Municipal para solicitar copia del estudio técnico que respalda la autorización, así como para exponer que, conforme a la fórmula establecida para el cambio de densidad, el máximo permitido sería de 29 departamentos. Sin embargo, sostienen que la autoridad respondió con una negativa y defendió la validez del permiso, incluso sugiriéndoles recurrir al amparo.

