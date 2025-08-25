Recibe SCT más de 10 denuncia contra taxistas de la Fenapo

En lo que va del desarrollo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se registran entre 10 y 12 quejas contra taxistas, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Al respecto, un video difundido recientemente en redes sociales evidenció que taxistas ubicados en las bahías del complejo ferial cobran tarifas excesivas, cuando los inspectores de la SCT se retiran de la zona.

?? | Cobran de forma arbitraria taxistas de la Fenapo

- Apagan el taxímetro y establecen sus tarifas nocturnas de hasta 600 pesos, según la denuncia

La funcionaria estatal describió que, si bien algunos de los señalamientos hacen referencia a la alteración del taxímetro, la mayoría denuncia que al abordar fuera de las bahías los conductores establecen su propia tarifa.

Afirmó que, en todos los asuntos denunciados por los usuarios, se iniciaron procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades, brindar derecho de audiencia a los chóferes y determinar la sanción.