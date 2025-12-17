Reconocen a policías municipales por su labor en 2025
Se entregaron estímulos y reconocimientos por actuaciones, méritos y años de servicio.
El Gobierno de la Capital informó que este miércoles se realizó una ceremonia por el Día del Policía, en la que se reconoció a elementos de la Policía Municipal por acciones destacadas durante 2025, así como por años de servicio y distintos méritos, de acuerdo con un comunicado oficial.
Durante el acto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que la corporación debe mantener un trato amable con la ciudadanía y una actuación firme contra la delincuencia, con el objetivo de que la población esté segura y perciba seguridad.
Como parte del evento, se otorgó la distinción de Policía del Año y un estímulo económico de 250 mil pesos a Fernanda Valtierra Patiño y Carlos Alberto Hernández Shimihsu, por una intervención en la que, según el comunicado, salvaron la vida de dos personas.
El gobierno municipal indicó que en la ceremonia participaron representantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del 40 Batallón de Infantería, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, afirmó que el trabajo policial implica disciplina y sacrificios personales, y señaló que la corporación mantiene su operación pese a la crítica y condiciones adversas.
Además, se entregaron reconocimientos al Mérito Ciudadano, Policía del Mes, condecoraciones por perseverancia de 5 a 30 años de servicio, así como distinciones por Valor Heroico, Mérito Policial, Académico y Deportivo. También se realizó una entrega simbólica de uniformes, como parte de acciones de equipamiento.
A nombre de las personas reconocidas, Fernanda Valtierra Patiño expresó que el reconocimiento corresponde al trabajo cotidiano de los elementos y reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y a la disciplina institucional.
