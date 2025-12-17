logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

Se entregaron estímulos y reconocimientos por actuaciones, méritos y años de servicio.

Por Redacción

Diciembre 17, 2025 02:33 p.m.
A
Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

El Gobierno de la Capital informó que este miércoles se realizó una ceremonia por el Día del Policía, en la que se reconoció a elementos de la Policía Municipal por acciones destacadas durante 2025, así como por años de servicio y distintos méritos, de acuerdo con un comunicado oficial.

Durante el acto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que la corporación debe mantener un trato amable con la ciudadanía y una actuación firme contra la delincuencia, con el objetivo de que la población esté segura y perciba seguridad.

Como parte del evento, se otorgó la distinción de Policía del Año y un estímulo económico de 250 mil pesos a Fernanda Valtierra Patiño y Carlos Alberto Hernández Shimihsu, por una intervención en la que, según el comunicado, salvaron la vida de dos personas.

El gobierno municipal indicó que en la ceremonia participaron representantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del 40 Batallón de Infantería, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la CapitalJuan Antonio Villa Gutiérrez, afirmó que el trabajo policial implica disciplina y sacrificios personales, y señaló que la corporación mantiene su operación pese a la crítica y condiciones adversas.

Además, se entregaron reconocimientos al Mérito CiudadanoPolicía del Mes, condecoraciones por perseverancia de 5 a 30 años de servicio, así como distinciones por Valor HeroicoMérito PolicialAcadémico y Deportivo. También se realizó una entrega simbólica de uniformes, como parte de acciones de equipamiento.

A nombre de las personas reconocidas, Fernanda Valtierra Patiño expresó que el reconocimiento corresponde al trabajo cotidiano de los elementos y reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y a la disciplina institucional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reconocen a policías municipales por su labor en 2025
Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

SLP

Redacción

Se entregaron estímulos y reconocimientos por actuaciones, méritos y años de servicio.

Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC
Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

SLP

Rubén Pacheco

En septiembre pasado, pacientes solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del programa

Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones
Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones

Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones

SLP

Redacción

El Congreso plantea prevención y posible análisis de sanciones por robos y vandalismo en planteles.

Sancionan a vecino de Parrodi por poda de árboles
Sancionan a vecino de Parrodi por poda de árboles

Sancionan a vecino de Parrodi por poda de árboles

SLP

Rolando Morales

No fue ejecutada ni autorizada por el Ayuntamiento capitalino