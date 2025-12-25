Recuerda arzobispo la Guerra Cristera en su mensaje navideño

En su mensaje con motivo de la Navidad, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe llamó a los potosinos a recordar a los mártires de la Guerra Cristera que en 2026 está por cumplir un siglo y según las escrituras, pidió aceptar la invitación del Niño Jesús a tomar su camino de redención, que es camino de caridad, de paz, de saber perdonar, de saber descubrir nuestra grandeza y el valor de toda vida humana.

Dijo que es deseable que esta alegría, esta paz y esta fuerza de celebrar que Dios ha querido estar con nosotros, acompañen a los potosinos en todo momento y circunstancia y que vivan una celebración del nacimiento de Cristo llena de paz, de armonía y de fuerza, para que les dé consuelo ante las situaciones adversas y difíciles.

"Que las figuritas de nuestro Nacimiento, nuestra reuniones, nuestros abrazos y todo lo que experimentemos en la Navidad, nos haga descubrir que Dios está con nosotros y vino a quedarse con nosotros. Que cada momento de alegría nos ayude a descubrir cómo la humanidad de todas partes del mundo está llamada a encontrarse con el Niño Jesús".

Dijo que desea que esta Navidad sea "fortaleza de Esperanza Cristiana para ti, para los tuyos y para todo el mundo".

En el mensaje que también incluye sus deseos para el año nuevo, Cavazos Arizpe pidió no olvidar que 2026 está marcado por los cien años de la Etapa.

Cristera de la Iglesia que camina en tierras mexicanas. "Agradezcamos a Dios el testimonio de tantos mártires que murieron por ser fieles al Evangelio, y que su testimonio sea fuerza para que todos los fieles vivamos según la voluntad de Cristo y los valores

del evangelio".

Dijo que del año jubilar de los peregrinos de esperanza, se debe aprender la enseñanza del extinto Papa Francisco, quien invitaba a los creyentes a ser artesanos de paz.