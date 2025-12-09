Recuerda PC daños en salud de personas y mascotas por pirotecnia

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pidió a la población hacer un alto en el uso de la pirotecnia, sobre todo en las fiestas decembrinas.

"La pirotecnia no es un juego, es un riesgo latente para tu familia y vecinos. Provoca quemaduras graves, mutilaciones, y lesiones auditivas y oculares", señaló en sus redes sociales.

Recordó que es una causa frecuente de incendios en viviendas, pastizales y lotes baldíos, además de que el ruido puede causar estrés severo, desorientación en las personas de todas las edades y puede causar hasta la muerte en mascotas.

"En el medio Ambiente, contamina el aire que todos respiramos", por lo que pidió que "esta temporada, cambiemos el ruido por la alegría de estar seguros y unidos. Reporta la venta ilegal al 911".

