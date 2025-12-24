logo pulso
Refuerzan control de confianza con tres poligrafistas

El CECCE amplía su plantilla especializada rumbo a las metas de seguridad para 2026.

Por Redacción

Diciembre 24, 2025 01:47 p.m.
A
Evaluaciones de control y confianza

Evaluaciones de control y confianza

La Secretaría General de Gobierno (SGG) informó que durante 2025 se concretó la formación de tres nuevos especialistas en poligrafía, como parte de las acciones para reforzar los procesos de control y confianza en las corporaciones de seguridad pública del estado.

Las gestiones se realizaron en coordinación con el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECCE), con el objetivo de ampliar la plantilla de personal técnico especializado y avanzar en el cumplimiento de las metas proyectadas para 2026 en materia de evaluación y certificación de perfiles.

La titular del CECCE, Mónica Gordoa Mercado, señaló que la incorporación de estos especialistas permitirá fortalecer la capacidad operativa del centro, reducir tiempos en los procesos de evaluación y dar cobertura a un mayor número de aspirantes y servidores públicos del área de seguridad.

Los especialistas en poligrafía participan en los procesos de control y confianza mediante la evaluación de la veracidad de la información proporcionada por aspirantes y personal en activo, como parte de los filtros establecidos para el ingreso, permanencia y promoción dentro de las instituciones de seguridad.

Estas evaluaciones forman parte de los mecanismos orientados a verificar perfiles, detectar riesgos y fortalecer la confiabilidad institucional, en cumplimiento de la normatividad vigente y de las políticas de profesionalización del sector.

De acuerdo con la SGG, la capacitación de estos nuevos perfiles se realizó con respaldo del Ejecutivo estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, como parte de la estrategia para consolidar áreas técnicas clave en materia de seguridad pública y fortalecer los sistemas de control interno.

