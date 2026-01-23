Refuerzan estrategia contra robo a comercio en Soledad
Fueron atribuidos a un mismo grupo delictivo que operaba en el municipio
El robo a comercios se ha consolidado como uno de los principales 'focos de atención' para la Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez, luego de que al menos 10 eventos delictivos, principalmente en tiendas de conveniencia, fueran atribuidos a un mismo grupo delictivo que operaba en el municipio.
Durante la última semana, la corporación logró la detención de dos objetivos prioritarios, presuntamente dedicados de manera sistemática al robo a negocio y con antecedentes y órdenes de aprehensión vigentes por otros delitos, lo que confirmó un patrón recurrente de afectaciones al comercio local, informó el director de la GCM, Víctor Aristarco Serna.
El mando policial reconoció que estos hechos evidencian la presión delictiva que enfrenta el sector comercial, particularmente tiendas de conveniencia como Oxxo, las cuales concentraron una parte importante de los eventos registrados. Las detenciones, señaló, se lograron gracias a la reacción inmediata de los elementos municipales y al seguimiento operativo de los casos.
Una vez expuesto el impacto delictivo, Aristarco Serna explicó que la estrategia para contener el robo a comercios se sostiene en la coordinación de la Mesa de Seguridad, donde participan autoridades federales, estatales y municipales, con acciones enfocadas en prevención, proximidad social y vigilancia permanente en zonas comerciales.
Como parte del reforzamiento operativo, la GCM desplegó el agrupamiento Panteras, una célula especializada que realiza recorridos constantes en colonias y áreas comerciales, con el objetivo de inhibir delitos de alto impacto y reducir la reincidencia.
En cuanto a la localización de los robos, el director de la corporación señaló que la incidencia ha sido variable y que, si bien en términos generales 2025 cerró con una tendencia a la baja, se han detectado episodios esporádicos con mayor número de reportes en el oriente del municipio.
Aprehenden a sujeto por robos en Soledad
Omar "N" fue asegurado por la Policía de Investigación (PDI), en cumplimiento a una orden de reaprehensión, por su probable participación en los delitos de robo calificado y robo equiparado, informó l...
