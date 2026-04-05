Refuerzan limpieza en plazas y mercados del Centro Histórico
Ayuntamiento realiza mantenimiento en espacios públicos del primer cuadro
El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que mantiene trabajos permanentes de limpieza y mantenimiento en el Centro Histórico, con acciones en distintos espacios públicos.
De acuerdo con la Dirección de Servicios Municipales, se realizaron labores en la Alameda, Jardín de San Sebastián, Plaza de Armas, Fundadores y El Carmen, así como en vialidades como Mariano Arista y la Calzada de Guadalupe.
También se intervinieron el Mercado República y el Mercado de los Huaracheros, como parte de las acciones para mantener en condiciones estos espacios.
Las autoridades señalaron que estos trabajos se realizan de manera continua en el primer cuadro de la ciudad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Retiro de puesto ambulante fue apegado a las normas: Comercio
Un inspector municipal fue agredido en el acto, dice De la Vega Pineda
no te pierdas estas noticias
Refuerzan limpieza en plazas y mercados del Centro Histórico
Redacción
Ayuntamiento realiza mantenimiento en espacios públicos del primer cuadro
Aplican examen TOEFL a jóvenes potosinos en programa estatal
Redacción
Más de mil participantes y 200 certificados en programa estatal
Mon Laferte cierra Festival en Primavera ante 15 mil
Redacción
La cantante encabezó el cierre del festival ante miles en el Centro Histórico.