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Refuerzan limpieza en plazas y mercados del Centro Histórico

Ayuntamiento realiza mantenimiento en espacios públicos del primer cuadro

Por Redacción

Abril 05, 2026 05:07 p.m.
A
Refuerzan limpieza en plazas y mercados del Centro Histórico

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que mantiene trabajos permanentes de limpieza y mantenimiento en el Centro Histórico, con acciones en distintos espacios públicos.

De acuerdo con la Dirección de Servicios Municipales, se realizaron labores en la Alameda, Jardín de San Sebastián, Plaza de Armas, Fundadores y El Carmen, así como en vialidades como Mariano Arista y la Calzada de Guadalupe.

También se intervinieron el Mercado República y el Mercado de los Huaracheros, como parte de las acciones para mantener en condiciones estos espacios.

Las autoridades señalaron que estos trabajos se realizan de manera continua en el primer cuadro de la ciudad.

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