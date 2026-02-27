Refuerzan operativos en parajes de la Huasteca

El Gobierno del Estado inició un operativo de supervisión en los principales parajes turísticos de la Huasteca potosina ante la proximidad de la temporada vacacional.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, junto con corporaciones de seguridad y autoridades municipales, realiza inspecciones en centros recreativos, comercios y servicios turísticos para verificar condiciones de seguridad y prevenir riesgos.

Durante el arranque en Ciudad Valles fue supervisado el paraje Micos, donde se detectaron inconsistencias en una tirolesa, lo que derivó en su clausura preventiva.

El operativo contempla revisiones en 49 parajes ubicados en municipios como Aquismón, Xilitla, Tamasopo, Ciudad Valles y Huehuetlán, incluyendo sitios como la Cascada de Tamúl, el Sótano de las Golondrinas y los Jardines Escultóricos.

Las autoridades señalaron que las acciones buscan garantizar la seguridad de visitantes y reforzar la vigilancia en los destinos turísticos más concurridos de la región.