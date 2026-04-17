Refuerzan prevención de alcohol en jóvenes

Autoridades estatales y educativas formalizaron un convenio para reforzar acciones de prevención del consumo de alcohol entre estudiantes de nivel medio superior y superior en San Luis Potosí.

El acuerdo involucra a la Dirección General de Gobernación, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene).

De acuerdo con el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, el convenio contempla capacitaciones, conferencias y talleres dirigidos a estudiantes, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos del consumo de alcohol y promover estilos de vida saludables.

Las acciones también buscan fortalecer entornos escolares seguros y brindar herramientas para que los jóvenes tomen decisiones informadas.

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Por su parte, autoridades educativas señalaron que este tipo de iniciativas contribuyen a la formación de estudiantes con mayor responsabilidad y compromiso con su entorno.