logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Regidor descuenta cuota a empleados del Ayuntamiento

Exempleada de la UGCH señala que se vive un clima de hostigamiento en la dependencia

Por Samuel Moreno

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
Erika Tapia, denunciante

Erika Tapia, denunciante

Erika Tapia, extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), denunció públicamente haber sido víctima de acoso laboral durante su paso por esta dependencia del Ayuntamiento de la capital potosina.

Aseguró que las agresiones fueron persistentes, conocidas por mandos superiores, y que también sufrió descuentos injustificados en su salario.

Tapia señaló como responsables a Liliana Zavala, quien operaba al interior de la Unidad, y al regidor del extinto PRDJorge Zavala López, a quien acusó de tener pleno control sobre las decisiones internas de personal.

"Él sabe quién entra, quién sale, todo. Es el que da las órdenes dentro de la Unidad de Gestión sobre todos los temas laborales", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según su testimonio, no solo fue víctima de hostigamiento verbal y psicológico, sino también de represaliasmotivadas por conflictos personales con la hermana del regidor. Denunció presionesexclusión y señalamientos falsosque derivaron en su salida.

Uno de los señalamientos más graves fue la presunta retención de un 5 % del salario a quienes integraban el equipo cercano a Zavala, práctica que calificó como común y sistemática:

"Sí, nos quitaban el 5 por ciento las personas que trabajábamos en el equipo de Jorge Zavala. Van a decir que no, pero yo tengo las pruebas".

También describió un ambiente de intimidación permanente.

Desde hace más de un mes interpuso denuncias por acoso laboral ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Contraloría, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Aunque su caso ha tenido visibilidad en medios locales, Tapia dijo no haber recibido amenazas ni comunicación directa de los implicados. No obstante, denunció que un mensaje de su hija —en respuesta a un comunicado del regidor y con ofrecimiento de aclaraciones públicas— fue ocultado para evitar que se difundiera.

Te puede interesar: Aumento de precios en viviendas por materiales de construcción

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Remplazan pintura vial reglamentaria por el verde en Himno Nacional
Remplazan pintura vial reglamentaria por el verde en Himno Nacional

Remplazan pintura vial reglamentaria por el verde en Himno Nacional

SLP

Rolando Morales

Esto, contraviene una norma federal sobre calles y carreteras

Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático
Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático

Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático

SLP

Rolando Morales

Se logró derramar casi la mitad del que se encontraba en este embalse

Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto
Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto

Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto

SLP

PULSO

Se trata de 4 mujeres y 3 hombres con un rango de edad que va de los 11 a los 65 años

Reportan falla número 12 en acueducto de El Realito
Reportan falla número 12 en acueducto de El Realito

Reportan falla número 12 en acueducto de El Realito

SLP

Rolando Morales

Interapas activó su protocolo de atención mediante los pozos de reserva