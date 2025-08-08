Regidor descuenta cuota a empleados del Ayuntamiento

Erika Tapia, extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), denunció públicamente haber sido víctima de acoso laboral durante su paso por esta dependencia del Ayuntamiento de la capital potosina.

Aseguró que las agresiones fueron persistentes, conocidas por mandos superiores, y que también sufrió descuentos injustificados en su salario.

Tapia señaló como responsables a Liliana Zavala, quien operaba al interior de la Unidad, y al regidor del extinto PRD, Jorge Zavala López, a quien acusó de tener pleno control sobre las decisiones internas de personal.

"Él sabe quién entra, quién sale, todo. Es el que da las órdenes dentro de la Unidad de Gestión sobre todos los temas laborales", afirmó.

Según su testimonio, no solo fue víctima de hostigamiento verbal y psicológico, sino también de represaliasmotivadas por conflictos personales con la hermana del regidor. Denunció presiones, exclusión y señalamientos falsosque derivaron en su salida.

Uno de los señalamientos más graves fue la presunta retención de un 5 % del salario a quienes integraban el equipo cercano a Zavala, práctica que calificó como común y sistemática:

"Sí, nos quitaban el 5 por ciento las personas que trabajábamos en el equipo de Jorge Zavala. Van a decir que no, pero yo tengo las pruebas".

También describió un ambiente de intimidación permanente.

Desde hace más de un mes interpuso denuncias por acoso laboral ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Contraloría, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Aunque su caso ha tenido visibilidad en medios locales, Tapia dijo no haber recibido amenazas ni comunicación directa de los implicados. No obstante, denunció que un mensaje de su hija —en respuesta a un comunicado del regidor y con ofrecimiento de aclaraciones públicas— fue ocultado para evitar que se difundiera.

