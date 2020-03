Regidores panistas denuncian actos de intimidación

Las y los regidores de Acción Nacional en San Luis Potosí condenaron las intimidaciones recibidas por el regidor Christian Iván Azuara Azuara, en las que se le amaga por sus posicionamientos; pues consideraron esto como un hecho de clara violencia política que pretende coartar la libertad de expresión.

Ante esto, adelantaron que se presentará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pues remarcaron que acciones como estas no pueden quedar impunes y se tiene que castigar con todo el peso de la ley a quien resulte responsable por estos hechos de violencia.

"Me amenazan por decir la verdad, pero no voy a quedarme callado y menos voy a agachar la cabeza, por eso estaré presentando la denuncia en la Fiscalía para que esto no quede impune; se tienen que deslindar responsabilidades pues ningún servidor público debe ser coartado por hacer su trabajo", apuntó el regidor Christian.

Ante esto, la coordinadora de regidores, Verónica Rodríguez Hernández llamó a la Fiscalía a realizar un trabajo eficiente que asegure el cese de este tipo de acciones, pues apuntó que San Luis Potosí no debe ser escenario de violencia política y mucho menos de pérdida de libertades.

"La violencia política es un tema serio, que va en aumento y que ya ha costado vidas en nuestro país, por eso exhortamos a la Fiscalía para que haga un trabajo transparente, oportuno y expedito que asegure encontrar a quien o quienes sean responsables por este hecho", dijo.

Los regidores panistas coincidieron en que ningún hecho de violencia o intimidación debe ser permitido en San Luis Potosí, pues señalaron que esto es un reflejo más de lo que viven día con día miles de ciudadanos que no pueden vivir plenamente porque sus derechos se han visto vulnerados.

Finalmente, dijeron que estas acciones no van a limitar su trabajo dentro del Cabildo, sino que van a seguir alzando la voz, señalando y cumpliendo con sus labores como regidores para asegurar el bienestar de la ciudadanía en San Luis Potosí.