Regidores se llevarán un aguinaldo de entre 116 a 121 mil pesos

Ni regidores ni el presidente municipal de la capital, Xavier Nava Palacios, conocen cuánto recibirán de aguinaldo este mes de diciembre.

Christian Azuara Azuara dijo desconocer cuánto recibirá de aguinaldo, sin embargo de acuerdo a lo que mencionó el tesorero municipal, los trabajadores municipales reciben lo equivalente a 70 días de trabajo, que en el caso de los regidores sería de entre 116 y 121 mil pesos.

La regidora Verónica Hernández Rodríguez dijo también desconocer el monto que recibirá por concepto de aguinaldo, "sé que se habla de 70 días, pero no tengo la certeza de ello, aunque tengo que decir también que no es algo que nosotros estemos solicitando, porque también es una revisión que se tiene que hacer respecto a si corresponde o no corresponde, pero no tengo más información, aunque sé que se hace en dos tantos, una para el 15 de diciembre y otra para enero", manifestó.

Por su parte el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, señaló que, en su caso, se recibirá lo que establece la ley, por lo que dijo que habría que checar eso a cuánto equivale dicha percepción y posteriormente se revisará en qué se puede invertir.

"Vamos a ver en donde lo podemos invertir en beneficio social", concluyó.