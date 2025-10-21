Registra SEGE 33 maestros sancionados por abuso y discriminación

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno 2021-2027, el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, presentó un balance de los casos de abuso de autoridad, discriminación y abuso sexual registrados en instituciones educativas de San Luis Potosí.

El funcionario informó que, estadísticamente, se tienen 11 casos de personal cesado, aunque en total 33 casos han recibido algún tipo de sanción. Explicó que en los demás casos se aplicaron medidas menores, tras el análisis del área jurídica y la defensa correspondiente, a la que los docentes tienen derecho.

Torres Cedillo destacó que desde su llegada a la secretaría en marzo de 2022 se ha implementado un programa de "cero tolerancia" que incluye capacitaciones, pláticas y fortalecimiento normativo para prevenir este tipo de conductas.

No obstante, el secretario advirtió sobre la necesidad de equilibrar la protección hacia los estudiantes con el respaldo a los docentes. Señaló que el avance en las leyes que protegen a los niños ha generado un clima de inseguridad para los maestros, quienes ahora temen llamar la atención o corregir conductas en el aula por miedo a ser denunciados.

Puso como ejemplo un caso reciente en el que un docente fue acusado de discriminación por referirse a un estudiante como "chaparrito" durante una actividad lúdica, situación que podría costarle su empleo pese a que la intención del maestro no fue ofensiva.

En este contexto, Torres Cedillo informó que se trabaja en coordinación con la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Patricia Aradillas en la promoción de una ley que defienda el profesionalismo de los docentes, con el objetivo de garantizar que puedan ejercer disciplina en el aula sin temor a represalias legales.

"Necesitamos urgentemente una ley que pueda equilibrar la protección de los estudiantes y el derecho de los maestros a ejercer su labor sin ser denunciados injustamente", subrayó el titular de la SEGE.

Avanza restauración de 63 escuelas

La Secretaría de Educación del Estado (SEGE) reportó avances en la restauración de 63 escuelas afectadas por las recientes lluvias de las cuales cuatro en la Huasteca Potosina serán reubicadas por estar ubicadas junto al río. La dependencia detalló que además de los daños en infraestructura, se recuperará mobiliario y equipamiento, incluyendo sillas, escritorios, tapitres y computadoras multifuncionales.

El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que la evaluación exacta de los daños corresponde al seguro institucional y que la cuantificación definitiva de los recursos necesarios para la recuperación aún no se tiene, aunque se anticipa que será de cifras millonarias. Según Torres Cedillo, la asistencia de las y los estudiantes se ha mantenido prácticamente normal, con algunos casos atendidos a distancia.

El secretario mencionó que, con la restauración de las escuelas, se busca garantizar que eventos culturales y turísticos en la región, como el Xantolo, puedan desarrollarse con normalidad, contribuyendo a la actividad económica de la Huasteca.

En paralelo, la SEGE confirmó oficialmente el denominado "mega puente" en el calendario escolar. Con esta medida, el consejo técnico se adelantará del viernes al miércoles, y los días de asueto serán jueves 30 y viernes 31. Torres Cedillo explicó que las escuelas particulares y las del interior del estado ya recibieron la notificación oficial y podrán ajustar sus actividades de manera voluntaria, sin que los estudiantes vean afectadas sus calificaciones.

El funcionario agregó que el personal de la SEGE ya se encuentra en la Huasteca para supervisar la aplicación de estas medidas y asegurar que tanto la recuperación de las escuelas como el puente escolar se desarrollen sin afectar la educación de los alumnos.