Registro Civil atribuye 85% de enmiendas a errores en actas hechas a mano

La directora del Registro Civil del Estado, Deysi Maribel López Sierra, afirmó que la modernización y digitalización de las actas busca evitar la duplicidad de identidad y homologar los datos oficiales, en medio de cuestionamientos por el número de trámites de enmienda administrativa.

La funcionaria explicó que hasta la década de los años ochenta, las actas de nacimiento, matrimonio y defunción se elaboraban a mano —algunas incluso con letra manuscrita—, lo que generó errores que hoy deben corregirse durante el proceso de digitalización.

"Todos los documentos de identidad se verifican en dos libros y si se detectan inconsistencias, la o el usuario debe pagar un trámite de enmienda, ya que el error se realizó cuando los registros se hacían a mano", señaló. Indicó que el 85 por ciento de las enmiendas corresponde a este tipo de casos.

Medidas para garantizar la integridad de los datos

Sin embargo, precisó que cuando el documento ya fue digitalizado y el error proviene de una captura reciente, la corrección es gratuita. Lo mismo ocurre —dijo— en las campañas itinerantes que el Registro Civil realiza en los 59 municipios del estado.

López Sierra sostuvo que el sistema digital no permite manipular los datos originales, sino únicamente consultarlos para detectar inconsistencias y, en su caso, iniciar el procedimiento de enmienda. "Es un proceso que garantiza que no habrá duplicidad de identidad, lo cual es fundamental para evitar un perjuicio en contra de las y los ciudadanos mexicanos", afirmó.

Añadió que, para reducir fallas en los registros actuales, se establecieron nuevos requisitos para ocupar una Oficialía del Registro Civil. "Para ser Oficial hay requisitos, deben capacitarse de forma permanente y contar con personal profesional en el servicio, lo que antes no se exigía", declaró.

La directora reiteró que no todas las enmiendas administrativas tienen costo y sostuvo que las campañas itinerantes buscan evitar gastos a la población al ofrecer el servicio sin cobro en distintos municipios.