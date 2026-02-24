Campo potosino resiente cierre de exportaciones
Exportación de becerros a EU sigue cerrada; tomateros enfrentan sobrecostos
La presencia del gusano barrenador en México mantiene cerrada la exportación de becerros en pie hacia Estados Unidos desde hace un año, situación que ha impactado el mercado nacional, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas.
Explicó que, a nivel nacional, entre uno y tres millones de becerros que normalmente se exportarían se han quedado en el país, lo que genera presión en los precios internos. En el caso de San Luis Potosí, precisó que la entidad exporta principalmente carne y no tanto ganado en pie, ya que muchos becerros se quedan para procesos de engorda.
El funcionario señaló que, aunque hay afectaciones para los ganaderos, actualmente los precios del ganado se mantienen en niveles aceptables.
En otro tema, Díaz Salinas reconoció que los aranceles impuestos por Estados Unidos han impactado fuertemente al sector agrícola potosino, particularmente a los productores de jitomate.
Indicó que el invernadero de Santa Rita ha tenido que pagar cerca de tres millones de dólares adicionales en aranceles, lo que afecta directamente las ganancias, aunque no necesariamente la producción.
San Luis Potosí cuenta con uno de los invernaderos más grandes del país en Ciudad del Maíz, considerado el segundo a nivel nacional. También existen importantes zonas productoras en Santa Rita, Rioverde y Villa de Arista.
El secretario advirtió que la rentabilidad del sector se ha complicado debido a los aranceles y a la necesidad de modernizar infraestructura que ya tiene varios años en operación.
"Nos está pegando en la ganancia, porque lo que antes se quedaba como utilidad ahora se tiene que pagar en aranceles", concluyó.
