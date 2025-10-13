Regreso a clases será gradual y a partir de mañana: SEGE
Únicamente volverán las actividades en los planteles donde las condiciones lo permitan
CIUDAD VALLES.- Este martes 14 de octubre comenzarán a reanudarse clases presenciales en las escuelas donde las condiciones lo permitan, de acuerdo con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).
Dado que las inundaciones recientes se centraron en municipios del sur y oriente de la Huasteca, las localidades que no hayan tenido contingencias de anegamiento ya pueden considerar volver a las aulas, no sin antes dar por notificada la SEGE.
Luego de que escampó el fin de semana y este lunes, en algunas localidades del norte de la Huasteca, por ejemplo, Ciudad Valles, ya pueden volver a clases, siempre y cuando se anteponga a la seguridad de los niños que pudieran estar obligados a cruzar cuerpos de agua, indicó la dependencia.
