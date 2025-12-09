Regular pirotecnia, un desafío cultural y comercial: Galindo

La intención del Ayuntamiento de San Luis Potosí de modificar el esquema de venta y producción de pirotecnia enfrenta oposición directa de los sectores involucrados, reconoció el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien admitió que tanto comerciantes como fabricantes han manifestado su desacuerdo ante los cambios planteados.

De acuerdo con el presidente municipal, la resistencia proviene principalmente del peso económico que tiene este mercado, especialmente durante las temporadas festivas y en las celebraciones patronales que se realizan durante todo el año.

Galindo explicó que el Ayuntamiento busca transitar hacia un modelo que limite los artículos más estruendosos y privilegie la pirotecnia de luz, con el objetivo de reducir afectaciones a la población más sensible al ruido.

Aunque la entrega del operativo especial para controlar la venta se presentará esta misma semana, el alcalde subrayó que el mayor desafío no es operativo, sino cultural y comercial.

Señaló que, pese al arraigo de la costumbre, es necesario avanzar hacia una regulación que disminuya riesgos y afectaciones, en especial para personas con autismo, síndrome de Down u otras condiciones que se agravan con el ruido intenso.

Galindo reiteró que la propuesta municipal no busca eliminar la tradición, pero sí modificarla para que sea menos dañina. Aun con la oposición inicial, aseguró que el diálogo con los sectores continúa y que el cambio hacia alternativas luminosas, en lugar de explosivas, podría ser un punto de consenso.