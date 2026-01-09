logo pulso
Regular uso de IA, incompatible con una sociedad democrática: CNDH

En su impugnación ante la SCJN, señala que la reforma ponen en riesgo libertades fundamentales

Por Ana Paula Vázquez

Enero 09, 2026 01:26 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Las reformas al Código Penal de San Luis Potosí que regulan y castigan el uso de Inteligencia Artificial quedaron bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnara su constitucionalidad por considerar que ponen en riesgo libertades fundamentales.

La acción, registrada como la 132/2025, fue promovida el 17 de diciembre de 2025 contra los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter, incorporados al Código Penal mediante un decreto publicado en noviembre. Para la CNDH, estas disposiciones carecen de definiciones claras y precisas, lo que vulnera principios como la legalidad y la seguridad jurídica.

En su análisis, el organismo advierte que la ambigüedad de los tipos penales permite interpretaciones amplias por parte de las autoridades, lo que podría inhibir la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público, especialmente en entornos digitales donde se desarrolla gran parte de la discusión social.

Otro de los señalamientos centrales es el uso del derecho penal para regular fenómenos tecnológicos sin acreditar un daño concreto. La CNDH sostiene que el legislador optó por criminalizar conductas basadas en riesgos presuntos, sin explorar previamente alternativas menos restrictivas, como mecanismos civiles, administrativos o de autorregulación.

En particular, el organismo alerta que las normas permiten sancionar el uso de imágenes, voz o identidades digitales generadas con inteligencia artificial aun sin intención de causar daño, además de proteger conceptos amplios como la "confianza pública" o la "credibilidad institucional". A su juicio, este enfoque privilegia la protección del Estado por encima de derechos fundamentales y resulta incompatible con una sociedad democrática.

