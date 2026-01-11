Rehabilitación de Prolongación Moctezuma se extendería por dos meses más

La obra de rehabilitación de la avenida Prolongación Moctezuma aún podría prolongarse por alrededor de dos meses, debido a la ejecución de trabajos de infraestructura hidráulica y estructural, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero.

La funcionaria explicó que, tras una breve pausa durante el periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, los trabajos fueron retomados, cuidando que no quedaran zanjas abiertas ni zonas que representaran riesgo para peatones o automovilistas.

Detalló que actualmente las labores se concentran de manera más intensa en el tramo que conecta con la avenida Adolfo López Mateos, donde se llevan a cabo acciones clave para la modernización de la vialidad, entre ellas la colocación de tubería, la instalación del colector pluvial y la preparación de la base estructural para la posterior colocación del concreto hidráulico.

Vargas Tinajero señaló que, conforme al avance registrado, la obra continuará durante las próximas semanas, por lo que solicitó comprensión a la ciudadanía ante las afectaciones viales que puedan presentarse mientras se concluyen los trabajos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, indicó que el objetivo es entregar una vialidad con mejores condiciones de durabilidad y funcionalidad, una vez concluidas todas las etapas del proyecto.