Rehabilitan caminos rurales en Bocas
El delegado Jaime Waldo Luna inspeccionó y ordenó mejoras en vías y puentes clave en la delegación.
En la delegación de Bocas se intensificaron los trabajos de rehabilitación de caminos rurales, en respuesta a las demandas de habitantes de esta zona del municipio de San Luis Potosí. Así lo dio a conocer el delegado Jaime Waldo Luna, quien señaló que estas acciones buscan mejorar la movilidad y las condiciones de acceso en diversas comunidades.
Entre las intervenciones en marcha destaca la localidad de El Huizache, donde ya comenzaron labores para modernizar la vía principal. Este camino no sólo beneficia a quienes viven en la comunidad, sino también a personas que lo utilizan como ruta de paso.
Además, el funcionario informó que recientemente realizó un recorrido en El Ancón para revisar el estado de la superficie de rodamiento que conecta a esta comunidad. A partir de esta inspección, se prevé iniciar en breve trabajos de mejora en ese tramo.
Otro de los puntos atendidos fue el puente ubicado sobre la carretera Bocas–González, donde se llevaron a cabo labores de deshierbe, limpieza y pintura de guarniciones, con el objetivo de reforzar la seguridad de quienes transitan por esta vialidad.
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De acuerdo con el delegado, este tipo de obras continuará a lo largo del año, con la intención de mejorar los accesos a comunidades rurales y avanzar en la modernización de caminos y carreteras en la delegación.
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