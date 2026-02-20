Reinstalan comité para evaluar seguridad en hospitales

El Gobierno del Estado reinstaló el Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de hospitales y centros de salud ante emergencias o desastres.

El acto fue encabezado por el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Mauricio Ordaz Flores, y contó con la participación de la secretaria de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz, quien fungirá como Secretaría Técnica del comité.

Funciones y acuerdos del Comité Estatal

El órgano quedó integrado por representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), IMSS-Bienestar, Cruz Roja Mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y hospitales privados, cuyos representantes rindieron protesta.

Entre sus funciones estarán aplicar las disposiciones del comité nacional, coordinar procesos de evaluación en unidades médicas del estado, integrar y capacitar grupos multidisciplinarios de evaluadores y dar seguimiento a la implementación de medidas de mejora.

Durante la sesión se aprobaron acuerdos, entre ellos la designación de nuevos evaluadores oficiales, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta del sistema hospitalario ante contingencias.