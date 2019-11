Relación con CNDH es institucional, dice titular de la CEDH tras polémica por nueva presidenta

Se mantiene una relación institucional con la CNDH, con independencia de quien sea su titular, ya que "formamos parte de un sistema de protección no jurisdiccional de Derechos Humanos", expresó Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En días anteriores, María del Rosario Piedra Ibarra tomó protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en medio de inconformidades de legisladores y de organizaciones, quienes consideraron como ilegal su nombramiento.

López Espinosa recalcó que la CEDH labora de manera normal, por lo tanto, en caso de que los ciudadanos acudan a presentar quejas en contra de autoridades como el IMSS, el ISSSTE o la Guardia Nacional se recibirán y canalizarán a la CNDH por ser de su competencia.

"Nosotros lo que hacemos es un trabajo institucional (...) El trabajo no para, a las víctimas no les interesa quien está cargo o no; necesitan que se atiendan sus casos y en ese sentido, vamos a seguir trabajando".

El ombudsman local indicó que tiene conocimiento que existen tres peticiones de juicio de protección de derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del PJF, uno presentado por un senador del PAN, uno por un senador del PRI y otro por un aspirante a la presidencia de la CNDH.

Al respecto, acotó que dichos recursos deberán desahogarse por el Poder Judicial de la Federación, sin embargo, mientras eso sucede Piedra Ibarra tomó protesta como ombudsperson.

"Y lo que yo te puedo decir, es que muestra relación será estrictamente institucional. Afortunadamente ya no tenemos asuntos pendientes con la Comisión Nacional", declaró el entrevistado.