Remplazan pintura vial reglamentaria por el verde en Himno Nacional

A casi un mes de que las autoridades del Ayuntamiento de San Luis Potosí rehabilitaran los camellones de la avenida Himno Nacional al pintarlos con el color amarillo reglamentario, la mañana de este viernes se detectó que de nueva cuenta la pintura fue reemplazada por el color verde.

Desde el pasado 30 de junio, la Dirección de Servicios Municipales de la capital informó que se realizaron trabajos en la pintura amarilla de guarniciones en el camellón central y en las laterales de la avenida Himno Nacional.

Esto, con el objetivo de delimitar las zonas de circulación, así como incrementar la seguridad en el horario nocturno o en condiciones de baja visibilidad.

Sin embargo, habitantes y comerciantes de la zona denunciaron que durante la madrugada de este viernes, presuntos trabajadores del gobierno del estado realizaron trabajos de pintura en los camellones de la mencionada avenida, al reemplazar el color amarillo por verde de nueva cuenta.

Esto a pesar de que contraviene la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, la cual establece los requisitos generales que han de atenderse para diseñar e implementar la señalización y los dispositivos viales en calles y carreteras de jurisdicción federal, estatal y municipal, con el propósito de delinear las características geométricas y de operación de las vías.

Según esta noma nacional, el color amarillo se utiliza para restringir el estacionamiento en paradas de transporte público de pasajeros, zonas de cruce de peatones, entradas a instalaciones de alta concurrencia peatonal, carriles en contrasentido y carriles exclusivos o donde existen señales restrictivas. Mientras que el color verde se usa en calles para informar la capacidad de estacionamiento en las vías aledañas o de estacionamientos públicos cercanos.