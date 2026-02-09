logo pulso
Renuncia delegado de la Cruz Roja en SLP

De la Maza Jiménez argumentó motivos de salud

Por Redacción

Febrero 09, 2026 11:41 a.m.
A
Renuncia delegado de la Cruz Roja en SLP

El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en San Luis PotosíJesús Ernesto de la Maza Jiménez, presentó su renuncia al cargo honorario por motivos de salud, con efectos a partir de este 9 de febrero de 2026, de acuerdo con un oficio dirigido a voluntarias y voluntarios de la institución.

En el documento, fechado en la capital potosina, De la Maza Jiménez informó que, con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa, quedó como encargado de despacho el maestro Jesús Aarón Cerecero Sánchez.

En su mensaje, el ahora exdelegado destacó que durante su gestión el trabajo institucional se sostuvo a pesar de dificultades, carencias y retos, y señaló que se logró mantener una atención cercana y humana a la población que requirió apoyo de la Cruz Roja en el estado.

Asimismo, reconoció la labor del voluntariado, al que calificó como pieza clave para consolidar a la Cruz Roja Mexicana como una institución útil, solidaria y presente en las comunidades potosinas.

Comunicado

De la Maza Jiménez expresó su agradecimiento y reconocimiento a mujeres y hombres voluntarios, y señaló que el trabajo que realizan sostiene la labor humanitaria de la institución y da sentido permanente a su misión.

La renuncia fue comunicada de manera interna a la base voluntaria de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí.

Ofrecerá Cruz Roja curso de primeros auxilios

Para atender una contingencia en el hogar

