Renuncia Lidia Argüello a cargo legislativo y denuncia presiones de dirigente estatal panista

La consejera estatal panista Lidia Arguello Acosta presentó su renuncia al cargo de coordinadora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso, denunciando al dirigente estatal panista Juan Francisco Aguilar, de ejercer presiones para que abandonara su puesto.

En una misiva a la Mesa Directiva del Legislativo, fechada hoy, Arguello Acosta involucró también en la polémica al diputado de su partido y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), rolando Hervert Lara, pues señaló que fue el legislador el que le comunicó que la decisión fue una orden del dirigente estatal panista Juan Francisco Aguilar.

La ahora ex funcionaria legislativa se quejó en el oficio que no se le informó de un motivo justificado legalmente para el despido y que el respecto a la dignidad de su persona, uno de los principios de su partido, no fue respetada.

"La ejecución de la orden partidista denota violencia política y violencia de género", señala la quejosa, "pues se acordó mi remoción del cargo por así convenir al patriarcado partidista que lastima mis derechos políticos y lesiona mi dignidad como mujer".

Externó que como consejera nacional, consejera estatal vitalicia y militante del blanquiazul, no puede permitir que una decisión que lesiona al Congreso sea ordenada por el liderazgo partidista.

Sin embargo, señaló que presentaba su renuncia para que "no se trastoque la buena marcha del instituto" la que hará efectiva el 15 de junio, cuando iniciará el proceso de entrega recepción.