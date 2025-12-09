logo pulso
Reparan baches de urgencia en Comonfort y Vallejo

UGCH afirma que atendió deterioro vial sin afectar la movilidad.

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 09:14 p.m.
A
Reparan baches de urgencia en Comonfort y Vallejo

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) —dependencia municipal responsable del mantenimiento del primer cuadro— informó que llevó a cabo trabajos de bacheo inmediato en las calles Comonfort y Vallejo, tras detectar deterioro vial que podía afectar la circulación en una zona de alta afluencia.

Se multiplican los baches en el Centro

Dentro del primer perímetro del Centro Histórico en San Luis Potosí, se registró la presencia de baches y adoquines sueltos en diversos puntos de alta afluencia vehicular, los cuales no han sido atend...

De acuerdo con el comunicado, las cuadrillas aplicaron un esquema rápido de reparación con el fin de mantener el flujo vehicular y evitar cierres prolongados.

También señalaron que la intervención se programó en horarios que permitieran reducir molestias a conductores y peatones.

La dependencia añadió que realiza monitoreo constante del Centro Histórico y que este tipo de acciones buscan conservar las vialidades en condiciones funcionales para habitantes y visitantes.

