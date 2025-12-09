Reparan baches de urgencia en Comonfort y Vallejo

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) —dependencia municipal responsable del mantenimiento del primer cuadro— informó que llevó a cabo trabajos de bacheo inmediato en las calles Comonfort y Vallejo, tras detectar deterioro vial que podía afectar la circulación en una zona de alta afluencia.

De acuerdo con el comunicado, las cuadrillas aplicaron un esquema rápido de reparación con el fin de mantener el flujo vehicular y evitar cierres prolongados.

También señalaron que la intervención se programó en horarios que permitieran reducir molestias a conductores y peatones.

La dependencia añadió que realiza monitoreo constante del Centro Histórico y que este tipo de acciones buscan conservar las vialidades en condiciones funcionales para habitantes y visitantes.