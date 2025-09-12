logo pulso
Reparan daños tras irregularidades detectadas en Cobach: FGE

Otras denuncias continúan en proceso, informó García Cázares

Por Rubén Pacheco

Septiembre 12, 2025 02:37 p.m.
María Manuela García Cázares / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Algunas de las denuncias presentadas por el Colegio de Bachilleres (Cobach), se han resuelto con la reparación del pago y el perdón de la institución, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En días pasados, el subsistema educativo reveló que continúan abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades detectadas durante la administración pasada y la actual.

La fiscal general dijo que, dado que algunas de los casos corresponden a la interposición de querella, se lograron acuerdos entre las dos partes a través del Centro de Conciliación.

Confirmó que el Cobach ha presentado diferentes querellas, las cuales, continúan en proceso de seguir robusteciendo los medios de prueba.

Añadió que la Fiscalía mantiene las indagatorias de otras carpetas de investigación, relacionadas con otras instituciones de la administración pública estatal.

