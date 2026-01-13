Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata
La intervención incluyó reparación de rejilla pluvial y pintado de guarniciones en el Centro Histórico.
La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) realizó trabajos de mantenimiento urbano en la esquina de Reforma y Zapata, como parte de las acciones para conservar en condiciones adecuadas la infraestructura del primer cuadro de la capital.
De acuerdo con información oficial, la Cuadrilla de Atención Inmediata llevó a cabo la reparación de la rejilla pluvialy el pintado de guarniciones, en un punto de alta afluencia peatonal y vehicular, donde el desgaste y las lluvias generan afectaciones recurrentes.
El director de la UGCH, Jesús Becerra Rodríguez, señaló que estos trabajos buscan prevenir riesgos, mejorar la movilidad y mantener una imagen urbana ordenada, acorde con el valor histórico y cultural del Centro Histórico de San Luis Potosí.
Indicó que la dependencia continuará con acciones de mantenimiento y atención a reportes ciudadanos, a fin de fortalecer la seguridad y el entorno urbano en esta zona de la ciudad.
