Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) realizó trabajos de mantenimiento urbano en la esquina de Reforma y Zapata, como parte de las acciones para conservar en condiciones adecuadas la infraestructura del primer cuadro de la capital.

De acuerdo con información oficial, la Cuadrilla de Atención Inmediata llevó a cabo la reparación de la rejilla pluvialy el pintado de guarniciones, en un punto de alta afluencia peatonal y vehicular, donde el desgaste y las lluvias generan afectaciones recurrentes.

El director de la UGCH, Jesús Becerra Rodríguez, señaló que estos trabajos buscan prevenir riesgos, mejorar la movilidad y mantener una imagen urbana ordenada, acorde con el valor histórico y cultural del Centro Histórico de San Luis Potosí.

Indicó que la dependencia continuará con acciones de mantenimiento y atención a reportes ciudadanos, a fin de fortalecer la seguridad y el entorno urbano en esta zona de la ciudad.

