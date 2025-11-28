Consejo Técnico de Derecho retrasa elección de su director

La sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario se realizó este jueves sin la esperada sesión extraordinaria para revisar la terna de aspirantes a dirigir la Facultad de Derecho, debido a que el Consejo Técnico del plantel no entregó el documento.

El director interino, Javier Delgado Sam, explicó que la terna no se integró a tiempo por la carga académica del cierre del semestre, ya que la mayoría de los consejeros son docentes que no pudieron sesionar.

Aseguró que el documento será enviado al rector entre lunes y martes, conforme al artículo 82 del Estatuto Universitario, y negó cualquier irregularidad en el proceso.

El rector Alejandro Zermeño confirmó el retraso y recordó que el Estatuto obliga a que, cuando un director renuncia o falta por más de dos meses, el Consejo Técnico debe enviar una terna al Consejo Ejecutivo. Dijo que ya se había recibido una primera propuesta, pero se pidió al Consejo Técnico revisarla nuevamente ante dudas documentales de algunos consejeros.

Zermeño aclaró que no existe un plazo perentorio, pero advirtió que, si la terna no llega "empezando el año", él tiene la facultad de proponer una propia para que el Consejo elija.

"Yo pensé que esta semana iba a salir, pero no salió. Tenemos hasta dos meses con el interinato. Si iniciando el año no llega una terna oficial, como rector puedo enviar una", señaló.

El rector dijo no haber solicitado explicaciones al Consejo Técnico, al considerarlo un órgano independiente. "No sé si no se pudieron juntar o si están revisando documentos. Para mí no tiene trascendencia; el tiempo lo disponen ellos".

Mientras tanto, la Facultad sigue bajo dirección interina a la espera de que el Consejo Técnico defina si enviará la terna antes de que concluya el año.