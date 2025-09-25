Reporta CEPC hasta 37°C en la Huasteca

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que la Tormenta Tropical número 34 mantiene probabilidad de lluvias y tormentas fuertes en zona huasteca; lluvias y chubascos en zona media, así como lluvias puntuales en zona altiplano y en sierras de zona centro.

Sin embargo, se advirtió este jueves por temperaturas máximas de hasta 33°C en la zona media y de hasta 37°C en la Huasteca potosina.

La temperatura mínima será en la zona altiplano, con 15°C, según se prevé.

El pronóstico completo:

