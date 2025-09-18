Monzón mexicano provocará lluvias en los 32 estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, debido al monzón mexicano, la noche de este miércoles y el día de mañana jueves habrá lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), en Durango, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo y Campeche.

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Sonora, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Chihuahua; fuertes, de 25 a 50 mm, en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, y chubascos, de 5 a 25 mm, en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Alertó que las precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, se esperan vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Dichas condiciones también serán generadas por los remanentes del ciclón tropical Mario; vaguadas en altura; la onda tropical número 33 sobre la península de Yucatán y una zona de baja presión con 80 por ciento de probabilidad para generar un ciclón tropical en 48 horas, al sur de las costas de Colima.

Las lluvias pronosticadas para la noche del miércoles y durante el jueves, pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, derribar árboles y provocar la caída de anuncios publicitarios.

Las precipitaciones, de fuertes a intensas, podrían generar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que el SMN exhortó a la población a atender los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo, se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h para el istmo y golfo de Tehuantepec y costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y costas de Chiapas.

Agregó que se espera oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y de 1 a 2 m de altura en costas de Oaxaca y Chiapas.

Por otro lado, durante la mañana del jueves, las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Hacia la tarde, las temperaturas máximas se esperan de 35 a 40 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche, y de 30 a 35 grados Celsius en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.