Reporta PC baja en comercialización de pirotecnia en la capital

El encargado del despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, informó que durante el Operativo Cohetón 2025 se registró una disminución en el número de puntos de venta de pirotecnia que finalmente se instalaron en el municipio, en comparación con los permisos que fueron solicitados y autorizados.

De acuerdo con el funcionario, 781 personas solicitaron permiso para la venta de pirotecnia, sin embargo, al cierre del operativo solo se instalaron 715 puestos, cifra que consideró relevante, ya que refleja una posible tendencia a la baja en la comercialización de estos productos, al no resultar tan redituable para algunos comerciantes.

Respecto al operativo Cohetón, se dio a conocer sobre el decomiso de casi 400 kilogramos de pirotecnia tan solo en la capital potosina, incluyendo artefactos prohibidos y producto asegurado en puntos de venta no autorizados por la Dirección de Comercio.

Polanco Acosta explicó que el objetivo del operativo no fue prohibir la venta, sino garantizar que cumplieran con la normatividad, como estar debidamente censados, contar con capacitación en materia de protección civil, portar credenciales vigentes y respetar las fechas y condiciones establecidas en los permisos otorgados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que algunos puntos de venta fueron retirados pese a contar con autorización, debido a incumplimientos, como la ausencia del titular del permiso, quien debe permanecer de manera permanente en el puesto, o el intento de duplicar permisos, al instalar más de un punto de venta con una sola autorización, lo cual no está permitido.

Asimismo, señaló que los casos de venta sin permiso fueron mínimos y correspondieron principalmente a puestos pequeños cuyos responsables desconocían la obligación de tramitar autorización. No obstante, indicó que la pirotecnia fue retirada de inmediato, ya que la falta de capacitación representa un riesgo mayor ante cualquier emergencia.