logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reporta Ssa nuevo caso de Covid-19 en la última semana

Es necesario que la población tenga presente la importancia de la protección y prevención, señalan

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 01:02 p.m.
A
Foto: SSa

Foto: SSa

Del 5 al 11 de diciembre del 2025, se registró un  nuevo contagio de COVID-19, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 253 mil 953 casos totales de esta enfermedad.

No se registraron nuevas defunciones, por lo que la cifra de muertes  en el estado es de 7 mil 744  y no hay personas hospitalizadas.

Por otra parte, en la última semana se han  confirmado 2 nuevos casos de Influenza estacional, teniendo un acumulado de 9 casos totales de esta enfermedad en lo que va de la temporada invernal.

También se informó que se acumulan dos personas fallecidas a causa de la Covid-19.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Describió que las víctimas corresponden a adultos mayores, un hombre y una mujer, quienes acudieron con sintomatología severa a un hospital, por lo cual, ya no fue posible intervenirlos a tiempo.

Advirtió que, en caso de presentar un cuadro grave por un padecimiento respiratorio, los pacientes deben recurrir de inmediato a recibir atención, a fin de que puedan obtener el tratamiento indicado.

Exhortó a los grupos vulnerables -adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas- acudir a su sistema de salud, en aras de completar sus esquemas de inmunización.

Ante los constantes cambios de temperatura, los Servicios de Salud en el Estado y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud piden a la población no bajar la guardia y continuar aplicando las medidas sanitarias de prevención, como el lavado frecuente de manos, la sana distancia, y si presentan tos o gripe es necesario hacer uso de cubrebocas y al estornudar taparse con el ángulo interno del brazo.

Es necesario que la población tenga presente la importancia de la protección y prevención principalmente en sectores vulnerables, debe  priorizarse el cuidado de las vías respiratorias en niñas y niños, personas mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas.

LEA TAMBIÉN

No ha desaparecido el Covid.-19 en SLP

En lo que va del 2025, el 5.4 por ciento de los casos de enfermedades respiratorias graves registradas en el estado de San Luis Potosí, corresponden a casos confirmados de Covid-19 de acuerdo con la i...

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae objetivo prioritario que se escondía en Aguascalientes
Cae objetivo prioritario que se escondía en Aguascalientes

Cae objetivo prioritario que se escondía en Aguascalientes

SLP

Redacción

Se le acusa de homicidio calificado por hechos en la Satélite

Quieren forjar Clúster Minero en San Luis Potosí
Quieren forjar Clúster Minero en San Luis Potosí

Quieren forjar Clúster Minero en San Luis Potosí

SLP

Redacción

El proyecto fue presentado ante el Consejo Técnico Consultivo de Minería

Rechazan gradualidad en reducción de la jornada laboral
Rechazan gradualidad en reducción de la jornada laboral

Rechazan gradualidad en reducción de la jornada laboral

SLP

Rolando Morales

Colectivo advierte que la propuesta difundida el 3 de diciembre no representa una reforma histórica sino un "retroceso"

Más de 40 mil usuarios de Interapas adoptan el recibo digital a través de InterAPPas Móvil
Más de 40 mil usuarios de Interapas adoptan el recibo digital a través de InterAPPas Móvil

Más de 40 mil usuarios de Interapas adoptan el recibo digital a través de InterAPPas Móvil

SLP

Redacción

La aplicación InterAPPas Móvil facilita a los usuarios de Interapas la gestión de sus recibos de forma digital.