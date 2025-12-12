Reporta Ssa nuevo caso de Covid-19 en la última semana

Del 5 al 11 de diciembre del 2025, se registró un nuevo contagio de COVID-19, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 253 mil 953 casos totales de esta enfermedad.

No se registraron nuevas defunciones, por lo que la cifra de muertes en el estado es de 7 mil 744 y no hay personas hospitalizadas.

Por otra parte, en la última semana se han confirmado 2 nuevos casos de Influenza estacional, teniendo un acumulado de 9 casos totales de esta enfermedad en lo que va de la temporada invernal.

También se informó que se acumulan dos personas fallecidas a causa de la Covid-19.

Describió que las víctimas corresponden a adultos mayores, un hombre y una mujer, quienes acudieron con sintomatología severa a un hospital, por lo cual, ya no fue posible intervenirlos a tiempo.

Advirtió que, en caso de presentar un cuadro grave por un padecimiento respiratorio, los pacientes deben recurrir de inmediato a recibir atención, a fin de que puedan obtener el tratamiento indicado.

Exhortó a los grupos vulnerables -adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas- acudir a su sistema de salud, en aras de completar sus esquemas de inmunización.

Ante los constantes cambios de temperatura, los Servicios de Salud en el Estado y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud piden a la población no bajar la guardia y continuar aplicando las medidas sanitarias de prevención, como el lavado frecuente de manos, la sana distancia, y si presentan tos o gripe es necesario hacer uso de cubrebocas y al estornudar taparse con el ángulo interno del brazo.

Es necesario que la población tenga presente la importancia de la protección y prevención principalmente en sectores vulnerables, debe priorizarse el cuidado de las vías respiratorias en niñas y niños, personas mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas.